Tahıl koridorunda İstanbul anlaşması! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

Başkan Erdoğan'ın liderliliğinde başlayan ve çözüme ulaşan tahıl krizinde imzalar bugün atıldı. Ukrayna ile Rusya’nın tahıl sevkiyatı için Türkiye’nin arabuluculuğunda yürüttüğü görüşmelerde anlaşma sağlandı. Tarihi imza töreni bugün Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres’in katılımıyla yapıldı. Tarihi imzaya ilişkin uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundular. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın tüm dünyayı ilgilendiren bu anlaşmaya ilişkin, "Erdoğan 3 kıtaya ekmek gönderiyor, bu ekmek kokusunun arkasında Türk diplomasisi var" dedi. Dr. Eray Güçlüer ise, Türkiye sayesinde dünyanın bir gıda krizinden kurtulduğunu ifade etti.