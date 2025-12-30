PODCAST CANLI YAYIN
Gemlik'te feci kaza: Trafik ışıklarında kamyon bisikletliyi altına aldı: 1 ölü

Bursa Gemlik Çevre Yolu Kuvayi Milliye Bulvarı üzerinde meydana gelen feci kazada, bir kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. 16 MCG 03 plakalı kamyonun karıştığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. İşte Gemlik'teki trafik kazasına dair son dakika detayları...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Gemlik Çevre Yolu üzerindeki Kuvayi Milliye Bulvarı'nın sonundaki trafik ışıklarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 16 MCG 03 plakalı kamyonun karıştığı kazada bisiklet sürücüsü kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

