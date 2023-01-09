Tahıl koridoru işliyor! Bakan Vahit Kirişci’den önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen diplomasi hamleleri ile İstanbul'da çözülen tahıl krizinde gemi trafiği sürüyor... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tahıl Koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşınmıştır." ifadelerini kullandı. Kirişci "2022 yılında çiftçilerimize 40,4 milyar TL tarımsal desteklemede bulunduk. Bitkisel üretimimizi, 2021 yılına göre yüzde 9,1 oranında artırarak 118,4 milyon tondan 128,6 milyon tona çıkardık ve bu rakamla tüm zamanların rekorunu kırdık." dedi.