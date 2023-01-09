Bakan Akar'dan Yunanistan'a uyarı: Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahrik siyasetini benimseyen Yunanistan'ı bir kez daha uyardı. Bakan Hulusi Akar, "Biz Yunanistan'ın tahriklerine kapılmadan hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz. Bu konuda azimli ve kararlıyız." ifadelerini kullandı. Akar, "Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör ülkeler arasında yer aldığını belirten Akar, "KKTC kuruldu, mesele onun tanınması meselesi. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Yunanistan'a diyoruz ki yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın. Yanlış hesap Ankara'dan döner" ifadelerini kullandı.