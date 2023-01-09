Haberler Güncel Videoları Bakan Akar'dan Yunanistan'a uyarı: Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz

Bakan Akar'dan Yunanistan'a uyarı: Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz

Bakan Akar'dan Yunanistan'a uyarı: Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz
09.01.2023 11:17 - Son Güncelleme: 09.01.2023 11:17

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:50
Yeni yılın ilk Kabine'si bugün...
Güncel 01:21
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,...
Güncel 01:08:35
Başkan Erdoğan'dan “Kadınlarla...
Güncel 03:16
ÜniAK FEST'te gençlerden...
Güncel 02:51
ÜniAK FEST Programı'nda...
Güncel 00:55
2023 Hac kontenjanları belli...
Güncel 15:34
Başkan Erdoğan'dan Kumluca'da...
Güncel 02:40
İstanbul'da terör örgütü...
Güncel 01:29
MTV ve yapılandırma taksit...
Güncel 01:00
HDPKK’lı Pervin Buldan’dan...
Güncel 00:42
Sevigen ilk olarak...
Güncel 00:12
Kemal Kılıçdaroğlu yüzlerine...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahrik siyasetini benimseyen Yunanistan'ı bir kez daha uyardı. Bakan Hulusi Akar, "Biz Yunanistan'ın tahriklerine kapılmadan hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz. Bu konuda azimli ve kararlıyız." ifadelerini kullandı. Akar, "Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör ülkeler arasında yer aldığını belirten Akar, "KKTC kuruldu, mesele onun tanınması meselesi. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Yunanistan'a diyoruz ki yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın. Yanlış hesap Ankara'dan döner" ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA