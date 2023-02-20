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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Christian Atsu'nun cenazesi Gana'nın başkenti Akra'da törenle karşılandı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Christian Atsu'nun cenazesi Gana'nın başkenti Akra'da törenle karşılandı
20.02.2023 09:15

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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen ve depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cansız bedenine 12. günde ulaşılmıştı. Karayolu ile Adana'ya oradan da uçakla İstanbul'a getirilen Christian Atsu'nun cenazesi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla pazar günü saat 15.20'de Gana'nın başkenti Akra'ya gönderildi. Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştı ve başkent Akra'da törenle karşılandı.

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