PODCAST CANLI YAYIN
Sumud filosundaki Türk Aktivistler A Haber'de

Sumud filosundaki Türk Aktivistler A Haber'de

Küresel Sumud Filosu Gazze’ye doğru ilerlerken İsrail tehditlerle psikolojik savaşa devam ediyor. Filo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüksek riskli bölgeye girildiğini duyurdu. İsrail basını yetkililerin filoyu durdurmak ve aktivistleri gözaltına almak için büyük bir hazırlık yaptıklarını belirtti. Sumud Filosu’nda en önde ilerleyen teknelerden Sirius'a ise İsrail'in gece boyunca düzenlediği saldırıların detayları ortaya çıktı. Filodaki Türk aktivistler ise tek korkularının Gazze’ye ulaşamamak olduğunu söyledi. Filodaki Türk aktivistlerden biri olan Muhammed Fatih gelişmeleri A Haber ekranlarında canlı olarak aktardı.

Bunlar da Var

Peygamberlere küfreden sözde stand-up komedyeni Egemen Şimşek tutuklandı!
Peygamberlere küfreden sözde stand-up komedyeni Egemen Şimşek tutuklandı!
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
Büyükçekmece’de zanlıları kovalayan polis aracı kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Büyükçekmece’de zanlıları kovalayan polis aracı kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Trabzon’da balıkçıların ağına insansız deniz aracı takıldı! İşte o görüntüler!
Trabzon’da balıkçıların ağına insansız deniz aracı takıldı! İşte o görüntüler!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle