Sumud filosundaki Türk Aktivistler A Haber'de

Küresel Sumud Filosu Gazze’ye doğru ilerlerken İsrail tehditlerle psikolojik savaşa devam ediyor. Filo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüksek riskli bölgeye girildiğini duyurdu. İsrail basını yetkililerin filoyu durdurmak ve aktivistleri gözaltına almak için büyük bir hazırlık yaptıklarını belirtti. Sumud Filosu’nda en önde ilerleyen teknelerden Sirius'a ise İsrail'in gece boyunca düzenlediği saldırıların detayları ortaya çıktı. Filodaki Türk aktivistler ise tek korkularının Gazze’ye ulaşamamak olduğunu söyledi. Filodaki Türk aktivistlerden biri olan Muhammed Fatih gelişmeleri A Haber ekranlarında canlı olarak aktardı.