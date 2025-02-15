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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a ev hapsi kararı!
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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a ev hapsi kararı!

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 18:11 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 18:11

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Sevgililer Günü paylaşımı nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alındı ve adli makamlarca ev hapsi kararı verildi.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat'ı yalnız geçirecek olanlara 'akşam yemeği' ilanı adı altında mesaj yayınlamıştı. Paylaşım sonrası fenomene sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken, Taşkın'ın bu paylaşımına yönelik CİMER'e şikayet yağmıştı⁽¹⁾. Merve Taşkın, paylaşım sonrası 'müstehcenlik' suçu nedeniyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı⁽¹⁾. Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti⁽¹⁾. Tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen sosyal medya fenomeni hakkında ev hapsi tedbirli adli kontrol kararı verildi

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