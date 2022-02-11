Haberler Güncel Videoları Son dakika: YÖK duyurdu! Üniversite sınavında baraj puanı kalktı

Son dakika: YÖK duyurdu! Üniversite sınavında baraj puanı kalktı

Son dakika: YÖK duyurdu! Üniversite sınavında baraj puanı kalktı
11.02.2022 21:44

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Üniversite sınavlarında uygulanan ''baraj puan'' sınırlaması kaldırıldı. YÖK'ten yapılan açıklamada, tercihler için uygulanan 150 ve 180 baraj puanları uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

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YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır.

Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edeceklerdir.

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