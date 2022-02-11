Haberler Güncel Videoları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor? Suikastler, sır cinayetler ve sivil itaatsizlik... Türkiye'yi 90'lara döndürme planı mı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor? Suikastler, sır cinayetler ve sivil itaatsizlik... Türkiye'yi 90'lara döndürme planı mı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor? Suikastler, sır cinayetler ve sivil itaatsizlik... Türkiye'yi 90'lara döndürme planı mı?
11.02.2022 13:03

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi... Son dönemde yaptığı ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı açıklamaların yanı sıra HDP'nin fitilini ateşlediği "sivil itaatsizlik" planını uygulamaya koyan, hükümetin enerji fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamaları dikkate almayarak "Faturalarımı ödemiyorum" çıkışıyla vatandaşa da çağrı yapan Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor? Sokak siyaseti ile Türkiye'ye adeta yeniden 90'lı yılları yaşatmak isteyen Kılıçdaroğlu'na tepki yükselirken; A Haber canlı yayınına katılan Avukat Serkan Toper, İletişim Uzmanı Ali Saydam ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.

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