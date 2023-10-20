SON DAKİKA

Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Nevrigül Alan konusu izleyicilerin merak konusu oldu. 2 Eylül günü aniden ortadan kaybolan 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'ın ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. 46 gündür haber alınamayan Nevrigül, Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik bir alanda ağaca asılı vaziyette bulunmuştu. Olaya ilişkin sır perdesi aralanmaya devam ederken, bugünkü yayında ortaya mide bulandıran bir iddia atıldı.Yayına bağlanan bir izleyici Nevrigül'ü öldürdüğü düşünülen sevgilisi Doğan ile kardeşi Nazmiye'nin yasak bir aşk yaşadığını ileri sürdü. Aynı kişi Nazmiye'nin Nevrigül'ün kocası Remzi'ye yönelikte hisler beslediğini belirtti. Bu iddialar üzerine Nazmiye herkesi şoke eden bir çıkış yaptı. Nazmiye, "Ben bu çirkine mi bakacağım? Mavi gözlü çocuklar var" dedi. İşte detaylar...