Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 81 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kızılırmak yakınında kaza

Kaza, Alaaddin Mahallesi'nde Kızılırmak Nehri yakınlarında gerçekleşti. Yılmaz Şermet'in kontrolünü kaybettiği 18 KY 650 plakalı traktör, yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Şermet, araçtan savrularak nehir kenarına düştü.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz Şermet'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şermet'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.