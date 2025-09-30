PODCAST CANLI YAYIN

SON DAKİKA! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Son dakika haberi... Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda Umuryeri önlerinde makine arızası yapan 98 metre boyundaki kargo gemisi için kurtarma ekipleri yönlendirildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

