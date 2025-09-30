PODCAST
Haberler
Güncel Videoları
SON DAKİKA! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 09:16
Son dakika haberi... Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda Umuryeri önlerinde makine arızası yapan 98 metre boyundaki kargo gemisi için kurtarma ekipleri yönlendirildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
