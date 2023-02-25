Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20:19’da Sivas’ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.3 km derinliğinde kaydedilen deprem bölgede hafif şekilde hissedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk oluşmadığı kaydedildi.
SON DAKİKA I Sivas’ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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