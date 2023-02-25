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SON DAKİKA I Sivas’ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

SON DAKİKA I Sivas’ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
25.02.2023 00:14

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20:19’da Sivas’ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.3 km derinliğinde kaydedilen deprem bölgede hafif şekilde hissedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk oluşmadığı kaydedildi.

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Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile afet bölgesine alınan Gürün'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan afet etkisi belirleme çalışması sona erdi. Çalışmaya göre depremler nedeniyle ilçede 217 binanın yıkık veya ağır hasarlı olduğu açıklandı. Çalışmada; "Gürün ilçesinde 217 bina yıkık/ağır hasarlı, 933 bina az hasarlı/hasarsız olarak tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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