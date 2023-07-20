Haberler Güncel Videoları SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü!

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü!

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü!
20.07.2023 17:17

OTOMATİK OYNAT

Güncel 14:21
CHP'li Mehmet Sevigen parti...
Güncel 03:47
YKS sonuçları yarın...
Güncel 02:02
Başkan Erdoğan ve BAE Devlet...
Güncel 01:56
İYİ Parti'de 6 isim kesin...
Güncel 01:23
Başkan Erdoğan BAE'de resmi...
Güncel 26:54
CHP'de kaset savaşları
Güncel 01:31
CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan...
Güncel 02:51
Başkan Erdoğan BAE'de
Güncel 01:17
Ankara'da PKK/KCK operasyonu:...
Güncel 01:49
Eğlence merkezlerine 48 ekip...
Güncel 03:01
HAVA DURUMU | Termometreler 40...
Güncel 00:44
CHP yandaşı Enver Aysever...

Başkan Erdoğan Erdoğan, KKTC’deki programı çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Güncel Videoları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Ercan Havalimanı'nın açılış töreni sonrası KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

IHA'da yer verilen habere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Yeni Ercan Havalimanı'nın açılış töreni için geldiği KKTC'deki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, açılış töreni sonrası KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Cumhurbaşkanlığı binasına gelerek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüştü. Toplantı sonrası Türkiye ve KKTC arasında çeşitli sektörlerde anlaşmalar imzalanacağı belirtildi.

Görüşme sonrasında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak olan Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmasının ardından KKTC programını tamamlayacak.

SON DAKİKA