SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024, 16:42 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024, 16:42

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı bakanlıklar içerisinde atamalar ve görevden alma yapılırken, Irak Büyükelçiliğine Anıl Bora İnan atandı.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı bakanlıklar içerisinde atamalar ve görevden alma yapılırken, Irak Büyükelçiliğine Anıl Bora İnan atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hakkı ŞEKERBAY, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Irak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Anıl Bora İNAN atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişleri Abdurrahman SAĞLAM, Ayşe SAVAN ÖZKURT, Gökhan YILDIZ ve Sevim ASLAN ERKAN atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Fatih DÜNDAR atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Musa TURHAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Enver VEREP atanmıştır.

SIRADAKİ VİDEO
HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı güncelledi! Kavurucu sıcaklar geliyor! Uzmanlar uyardı: O saatte çıkmayın!
01.06.2024Cumartesi
Başkan Erdoğan İsrail’in yaptığı 76 yıllık zulmü anlatan Filistin sergisini gezdi!
01.06.2024Cumartesi
Başkan Erdoğan'dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar!
01.06.2024Cumartesi
Hatalı yürüme! FETÖ'ye 100 milyar dolar verdi!
01.06.2024Cumartesi
İZLE I Kaza geçiren Alper Gezeravcı taburcu edildi!
01.06.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Tansu Çiller’in acı günü! Eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti! 03:12
Tansu Çiller’in acı günü!
01.06.2024Cumartesi
Tekirdağ Çorlu Trafik Kazası Haberi: 3 ölü, 4 yaralı! 00:41
Çorlu'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı!
01.06.2024Cumartesi
İsrail ordusu Lübnan’ı vurdu! Çok sayıda bomba atıldı gerilim yükseldi 02:01
İsrail ordusu Lübnan'ı vurdu!
01.06.2024Cumartesi
Rusya’da 40’a yakın patlama! Belgorod şehrinde Rus hava savunma sistemleri devreye girdi 01:40
Rusya'da 40'a yakın patlama!
01.06.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA