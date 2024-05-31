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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024, 19:11 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024, 19:14

İZLE I Ankara'da çarşaflı ve tesettürlü kadınlara çirkin saldırı! "Sizden midem bulanıyor"

Son dakika haberi... Ankara'da infial uyandıran 28 Şubatvari bir olay meydana geldi. Etimesgut'ta bulunan bir site içerisinde komşulardan biri, çarşaflı ve tesettürlü 2 kadına ağır küfürler etti. "Benim sizden midem bulanıyor" diyen saldırgan kadın eline aldığı keserle, mütedeyyin giyimli komşularına hamle yapmak istedi. Gelişme üzerine savcılık harekete geçti. Ankara Valiliği'nden de konuya ilişkin açıklama geldi.

Olay, pazar günü Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Aslı T., iddiaya göre bahçede oturan ve kendisinin olduğu tarafa bakan komşusu Fatma G.'ye 'Sen bana niye baktın?' diyerek saldırdı. Görüntüleri sosyal medyada yer alan kavganın ardından her iki taraf da darp raporu olarak karşılıklı şikayetçi oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği de olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Sosyal medyada da yer alan, ilimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumluları adli mercilere intikal ettirilmiş olup, gerekli tahkikat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülmektedir" denildi.

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