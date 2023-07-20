SON DAKİKA I 2023-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı!

ÖSYM son dakika! YKS cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından lisans ve ön lisans öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Sınav sonuçlarının ardından öğrenciler YKS sınavında sorulara verdiği cevapları tekrar kontrol etmek istiyor. İşte, YKS cevap kâğıtları ve aday cevapları görüntüleme ekranı!

ÖSYM SON DAKİKA DUYURDU!

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı.

YKS CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

İŞTE ÖSYM AÇIKLAMASI!

''17 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 20 Temmuz 2023 tarihinde saat 17.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.