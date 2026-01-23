Son dakika: Esat Yontunç adliyeye sevk edildi

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıSon dakika: Esat Yontunç adliyeye sevk edildiSon dakika: Esat Yontunç adliyeye sevk edildiGiriş Tarihi: 23 Ocak 2026 11:57 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yontunç adliyeye sevk edildi.Bunlar da Var 00:30Sağlık kontrolünden geçirilen Esat Yontunç kamerada! 22.01.2026Perşembe 03:19SON DAKİKA: Altın yüklü zırhlı araç kaza yaptı! 8 kilo külçe altın kayıp! 22.01.2026Perşembe 00:30Adana'da dehşet anları: Alevler içinde kalmaktan son anda kurtuldu! 22.01.2026Perşembe 02:40Hemşire şiddeti kamerada! Deniz Esin engelli kaldı (VİDEO) 22.01.2026PerşembeCANLI YAYIN