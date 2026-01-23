SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıMecliste yumruklu kavga!Mecliste yumruklu kavga!Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 13:47 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Tarihi oylama sırasında milletvekilleri arasında çıkan, itişme ve yumruklaşmaların yaşandığı o gergin anlarBunlar da Var 00:30Sağlık kontrolünden geçirilen Esat Yontunç kamerada! 22.01.2026Perşembe 03:19SON DAKİKA: Altın yüklü zırhlı araç kaza yaptı! 8 kilo külçe altın kayıp! 22.01.2026Perşembe 00:30Adana'da dehşet anları: Alevler içinde kalmaktan son anda kurtuldu! 22.01.2026Perşembe 02:40Hemşire şiddeti kamerada! Deniz Esin engelli kaldı (VİDEO) 22.01.2026PerşembeCANLI YAYIN