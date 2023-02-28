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Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehir hastaneleri tutarsızlığı!

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehir hastaneleri tutarsızlığı!
28.02.2023 16:28

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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6'lık deprem üzerinden algı yapmaya devam edenlerin başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Deprem bölgesine gidip hükümeti hedef alan çeşitli iftiralar atan Kılıçdaroğlu bu kez partisinin grup toplantısında algı operasyonlarına devam etti. Kılıçdaroğlu, geçmişte şehir hastaneleri için söylediklerini unutarak, “Devlet bütün risklere önceden hazırlık yapan kurumdur. Ordumuz niye var, savaş çıkarsa diye hazırlık yapar. Devlet hastaneleri neden yapar? Bir hasta çıktığı zaman baksın diye. Hiç hasta gelmezse de hastaneler yine orada dursun diye” dedi. Takvim.com.tr olarak Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimlerin şehir hastanesi hakkındaki sözlerini ve hamlelerini derledik.

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