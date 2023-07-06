SON DAKİKA | Brüksel'de üçlü zirve! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar!

Son dakia haberi... Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında NATO üyeliğine yönelik kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın 5. toplantısı, Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirildi. Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer aldı.

Toplantıda, Finlandiya ile İsveç'in özellikle terörizmle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında Üçlü Muhtıra temelinde attıkları adımlar gözden geçirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki üçlü zirve sonrası basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Görüşmede, İsveç'in NATO'ya katılım sürecini ele aldık. İsveç'in Türkiye için güvenli bir müttefik olacağını bilmemiz gerekiyor. NATO'ya katılma arzusundaki ülkelerin terörizmle mücadele konusunda sağlam tavır sergilemeleri şarttır. İsveç mevzuat değişikliği anlamında adımlar attı ancak mevzuat değişikliklerin fiiliyata yansıması gerekiyor."