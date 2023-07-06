Müge Anlı'da ortaya çıkan "Palu" ailesinin damadından şok savunma: "Meryem'in ölüm kaydı var"

PALU AİLESİ ŞEMASI

HAVVA PALU (ANNE)

FATİH PALU (MERYEM'İN AĞABEYİ)

AYŞE PALU (MERYEM'İN KARDEŞİ)

İSA PALU (MERYEM'İN KARDEŞİ)

TUNCER USTAEL (MERYEM VE KIZI MELİKE'Yİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ENİŞTE)

EMİNE USTAEL (TUNCER BEY'İN EŞİ)

MEHMET ŞİPŞAK (HAVVA'NIN BABASI)

GÜLBAHAR SADIK (HALA)

KAÇIRANLAR İÇİN PALU AİLESİ HAKKINDA TÜM DETAYLAR...

Müge Anlı canlı yayınında her şey Tuncer Ustael'in gözaltına alınmasıyla başladı. Tuncer Ustael, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicisi konunun ne olduğunu anlamakta güçlük çekerken Müge Anlı her şeyi kısa bir şekilde anlattı...

2006 yılında Meryem, kocasının kendisini sattığını söyleyerek İzmit'teki baba evine geri döndü. Ancak kocası Meryem'in peşini bırakmadı. Zaman zaman polislerin araya girerek sonlandırdıkları tartışma felaket bir sonla bitti. Meryem Hanım'ın babası Harun Palu, damadını öldürdü. İşlediği cinayet suçundan 7 yıl hüküm giydi. İşlenen cinayetin ardından öldürülen eşin akrabaları, Meryem ve ailesinin peşine düştü. Meryem Hanım, çocuğu ve 4 aile bireyiyle birlikte bir servis aracının içinde yaşamaya başladı. Sürekli olarak yer değiştiren aile bireyleri hiçbir şekilde bir eve sığınmadı...

Takvimler 2008 yılının Aralık ayını gösterdiğinde 32 yaşındaki Meryem Tahnal, yaşadığı servis aracından dışarı çıktı. Ardından kayıplara karıştı. İki çocuk annesi kadının izine 10 yıl boyunca hiç kimse rastlayamadı. Meryem'in kaybolmasından bir yıl sonra Meryem Hanım'ın kızı Melike'yi amcası Halit Tahnal gelip aldı. Ancak Melike'den de 9 yıldır haber alınamıyor.

Kocaeli Körfez İlçesinin Tütünçiftlik bölgesinde hurda bir otomobilin içinde yaşamaya devam eden baba Harun ve anne Havva Palu, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Kocaeli Belediyesi'ne ait Barınma Evine yerleştirildi. Burada polise kızı ve torununun öldürüldüğünü söylediler. Anne Havva Palu'nun iddiasına göre akrabaları Tuncer Ustaer hem kızı hem torunu öldürmüştü. Emniyet cinayet şüphesiyle ilgili araştırmalar yaptı. Ama yapılan her arama çalışması olumsuz neticelendi. O dönem yanlış ifadeler verdiğini söyleyen Havva Palu, kızı ve torununun yaşadığını düşünüyor.

Müge Anlı ekibi hafta sonu kayıp anne ve kızı Meryem ve Melike Tahnal'la ilgili olarak kardeşi İsa Palu ile, olayın yaşandığı Kocaeli Körfez Tütünçiftlik sahiline gidip bölgeyi incelediler. İsa Bey, ablasının kaybolduğu yerde o dönem sık çam ağaçlarının olduğunu söyledi. Şu an ise bu alan otopark olarak kullanılıyor. Ardından kardeşinin kaybolduğu günü anlattı. Meryem Hanım'ın gece saat 02.00'da kaldıkları arabadan çıkıp tuvalete gittiğini ancak 15 -20 dakika geçmesine rağmen geri gelmediğini söyledi. Durumdan şüphelendikten sonra emniyete gittiklerini anlattı...

Müge Anlı ekibi, Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'le konuştu. Meryem'in kaybolduğu gece kaldıkları arabanın sürücü koltuğunda olduğunu ifade eden Tuncer Bey, "Yan koltuğumda İsa Palu vardı. Diğer aile bireyleri arka koltuktaydı. Meryem, araçtan inmiş ve geri dönmemiş. Bunun üzerine eşim Emine, beni uyandırdı. Onu her yerde aradık ama bulamadık" şeklinde konuştu.

Açıklamalarını sürdüren Tuncer Ustael, "Kalacak yerimiz olmadığı anlaşılanca kadınları, Kadın Sığınma Evine, bizi de başka ayrı bir bakım evine yerleştirdiler. Kayınvalidem Havva Hanım, herkesten habersiz bizim Meryem'i, İsa'yla birlikte öldürüp, sahile gömdüğümüzü söylemiş. Ben o dönem üstüme atılan tüm iddiaların doğru olmadığını emniyete verdiğim ifadede dile getirdim" dedi. Ayrıca Palu ailesi tarafından Melike'yi öldürüp Adapazarı'ndaki eve gömmekle bile suçlandığını ifade etti.

Kayıp Meryem'in kız kardeşi Melike Ayşe Palu da olay gününü anlatan bir diğer aile bireyiydi. Melike Hanım, " O gece hepimiz arabadaydık uyuyorduk. Meryem, kaybolduktan sonra kendisinden hiçbir şekilde haber alamadık" dedi. Kayıp çocuk Melike için ise şok iddiada bulundu, " Melike'yi Halit Tahnal ve ve Emel Tahnal bizden almaya geldi. Çocuğu kendilerine verdik. Sonra çocuk nerede diye sorduğumuzda biz sizden çocuğu almadık diye bizi suçladılar." şeklinde konuştu.

"HALADAN KAN DONDURAN İDDİA!"

Cuma günü Müge Anlı canlı yayınına bağlanan hala Gülbahar Hanım da Tuncer Ustael hakkında iddialarda bulundu:

"Damatları Tuncer Bey, gelene kadar evlerinde hiçbir sorun yoktu. O geldikten sonra evde sürekli olarak şiddetli tartışmalar yaşanıyordu. Bir gün seslerden rahatsız olup evlerine gittim. Duvarların ince sıvalarına kadar kırdıklarına şahit oldum. Tepki gösterince de evde büyü var onu arıyoruz dediler. Neye uğradığımı şaşırdım. Aile Tuncer Bey, ne dese onu yapmaya başladı. Oturdukları evin eşyalarını bile sattılar. Bir ara evden ayrıldılar. Aydın Didim'e yerleştiler. Bir süre sonra Tuncer tek geldi. Elinde bir tomar para vardı. Parayı nereden bulduğunu sordum. Evi sattıklarını söyledi."

Ayrıca iddia sahibi hala, Tuncer Bey ve ailesinin Körfez İlçesindeki Ilımlıtepe'ye gittiklerini de dile getirdi. O yerin ıssız bir yer olduğunu vurguladı. Araştırmalara dahil edilmesini istedi. Anne Havva Hanım ile çocuklarının her şeyi bildiğini ancak enişte Tuncer Bey'den korktukları için sessiz kaldıklarını söyledi.

Gülbahar Sadık, Tuncer Ustael'in; Havva Palu ve çocukları İsa İle Ayşe Melek'in evlerine geldiğini söyledi. Hep birlikte hayatın normal şartlarına uygun vaziyette oturduktan sonra gariplikler zincirinin oluştuğunu söyledi. İddiaya göre; Tuncer Bey, aniden Gülbahar Hanım'ın hareket kabiliyetini kısıtladı. İsa Palu da mağdur olan kadının yüzüne biber gazı sıktı. Ardından darp ettiler ve 10 tane senedi çaresiz olan Gülbahar Hanım'a zorla imzalattılar. Ayşe Melek ile anne Havva Hanım olanları sessizce izledi.

"İSA ÖLDÜRDÜ, BABASI ÜSTLENDİ"

Gülbahar Sadık'ın oğlu, Hüseyin Sadık'ta konuyla ilgili dehşet veren iddialarda bulundu. Hüseyin Bey, annesinin yaşadığı darp olayından iki gün önce Havva Hanım'ın, Gülbahar Hanım'ın evine gidip emekli maaşını çaldığını iddia etti. Ayrıca Meryem'le kızı Melike'nin kaybolduklarından çok geç haberdar olduklarını dile getirdi. Hüseyin Sadık, Meryem'in ilk eşi olan Ahmet Tahnal cinayetiyle ilgili de şok iddia da bulundu. Ahmet Tahnal'ı İsa Palu'nun öldürdüğünü, cinayeti cezai ehliyeti olmayacağı düşünülerek, baba Harun Palu'nun üstlendiğini ileri sürdü. Son olarak; Meryem'in çok aklı başında ve iyi bir insan olduğunu söyledi. Tam tersi olsaydı bugün kayıp olarak aranmazdı dedi ve sözlerine nokta koydu.

Müge Anlı 3 Ocak Perşembe günü, iddialarda adı geçen herkesi canlı yayına topladı ve herkes bildiğini anlattı. Ancak en büyük bilgi Müge Anlı'daydı. Müge Anlı Tuncer Ustael hakkında kan donduran gerçekleri raporlarla birlikte izleyiciyle paylaştı. Meryem ve çocukları, Tuncer Ustael ile eşi Emine'nin evinde kalıyorlardı. Müge Anlı, Tuncer Ustael'in çocuğu Enes'in ve Meryem'in çocukları Melike ve Recep'in vücudunun bazı bölgelerinde iğne izleri olduğu bilgisine hastane raporlarından ulaştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan kişilerin Tuncer Ustael'in aracında iğne (enjeksiyon) bulundurduğu iddiaları da bu korkunç olayı Tuncer Ustael'in yapmış olabileceği konusunda şüpheleri artırdı. Bir gün önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefonla bağlanan Kemal Bey'in anlattıkları da bu yöndeydi...

"KADAVRA KÖPEKLERLE CESETİN YERİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILDI"

Tüm bu yaşananların üzerine Tuncer Ustael'in Müge Anlı ekibine cesetlerin gömüldüğü yeri bildiğini söylemesiyle 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınını ihbar kabul eden Kocaeli Emniyeti harekete geçti. Söylenen mevkiide arama çalışmaları başlatan emniyet ekiplerinin yanında kadavra köpek Melon'da vardı. Melo'nun vereceği tepkiye göre Meryem ile Melike'nin cesetleri için kazı çalışmaları başlatılacak. Tam bu sırada Müge Anlı ekibini gören ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'i takip eden bir kişi muhabirin yanına giderek olayla ilgili anlatacakları olduğunu bildirdi. Görgü tanığının iddiasına göre gösterdiği yerdeki ayva ağacının bulunduğu yerde bir mezar vardı. Kadavra köpek Melon'da bu bölgeye gelip daireler çizerek aramaya başladı.

Tarihler 4 Ocak 2109'u gösterdiğinde ise Kocaeli Emniyeti tarafından Kocaeli Tütünçiftlik mevkiinde tam da görgü tanığı izleyicinin gösterdiği bölgede kazı çalışmaları başlatıldı. Bu sırada Palu ailesinin eski kiracısı Fırat Atılım Kaştaş çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Palu ailesinin eski kiracısı Fırat Atılım Kaştaş, "Her şey enişteleri Tuncer'in eve gelmesiyle başladı. Bi gün ses geldi yanlarına çıktı. Tuncer ile kayınçosu İsa vardı evde. İsa'nın gözleri dönmüş haldeydi, siyah perdesi yoktu. Ev korku evi gibiydi, duvarları yıkmışlardı. Her yerde domuz yağı ve sirke vardı. Duvarların üzerinde surat resmi ve Arapça yazılar vardı. Bir 20 - 25 gün ortadan kayboldular. Sonra geri geldi ve bana üç harfliler olduğu için evi satacağını söyledi. Bu sırada Meryem hurda bir ev var, o evin yanındaki incir ağacına kırmızı bir iple bağlıydı. Ben Meryem'in neden bağlı olduğunu sordum, Tuncer bana Meryem'in çok büyük suç işlediğini bu yüzden bağlı olduğunu söyledi. Ben de ipi çözmesini söyledim, çözmezlerse polise gideceğimi söyledim. İpi çözdü ama Meryem bitkin haldeydi, yüzünde morluklar vardı. Tuncer Meryem'i arabaya bindirirken bir tokat daha attı. Yatsı namazından sonra Tuncer benim eve geldi. Kendilerine ait balta, kürek ve kazma vardı, onları istedi benden. Aradan bir iki gün geçti Tuncer baltayı, küreği, kazmayı yıkanmış halde geri getirdi. Birkaç gün sonra da polisler geldi evime, Meryem'in kaybolduğunu söyledi. "Meryem'in ve kızının kaybolduğunu öğrenince gittim Tuncer'e sordum. O da bana kaybettiğini söyledi. "Para konusuna gelince de, evinde bir torba dolusu para verdı. Acaba kendisi korkutmak için dağıtmış olmasın! Çünkü ben orada o kadar oturdum, ne para veren oldu ne bir şey veren oldu." dedi.

Hafta sonunun araya girmesiyle izleyicinin merakı iyice arttı. 7 Ocak Pazartesi günü beklenen an geldi. Sabah saatlerinde Tuncer Ustael'in, " Meryem böğürtleni çok severdi, böğürtlenlik alana da bakılsın"demesi üzerine kazı çalışmaları o bölgeye doğru derinleştirildi. Müge Anlı canlı yayınının sonlarına doğru kazı çalışmalarından kemikler çıktı...

Müge Anlı canlı yayında Tuncer Ustael'in verdiği ifadeyi okudu. Tuncer Ustael',in avukatının yanında verdiği ifadede, "Çocuklarıma kötü davrandığı için Meryem Tahnal'ı aç bırakıp tokat attım" yazıyordu. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 7 Ocak tarihinde Müge Anlı'nın okuduğu Tuncer Ustael'in verdiği ifade, aslında Meryem Tahnal'a yaptığı işkencelerin hafifletilmiş haliydi. Ancak Ustael, 3 polis memuru ve avukatının da yanındayken verdiği ifadeyi inkar etti.

Tuncer Ustael'in eski eniştesi 8 Ocak Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Eski eniştenin Tuncer Ustael hakkında anlattıkları bardağı taşıran son damla oldu.

Cumhuriyet savcısı, Yargıtay'ın bozma ilanını kabul etmeyerek önceki kararda direnilmesini talep etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili en son 7 Eylül 2021 tarihinde 6 sanıklı dava görülmüş ve karar verilmişti. Sanık Tuncer Ustael'in Meryem Tahnal'ı 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan ise 3 yıl hapis cezası verilmişti. Diğer sanıklardan İsa Palu, Havva Palu ve Ayşe Palu ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 14 yıl 2'şer ay hapis cezası verilmişti. Emine Ustael'e 12,5 yıl hapis, o dönem yaşı küçük olan Fatih Palu hakkında ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. O dönem Fatih Palu ve Havva Palu tahliye edilirken diğer sanıklar tutuklu yargılanmaya devam etmişti.

Onanmak üzere Yargıtay'a gönderilen dosya 31 Martta karara çıkmıştı. Yargıtay, tutuklu bulunan İsa Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael'e tahliye kararı verirken Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet cezasını onamıştı.

Cumhuriyet savcısı bozma ilamını kabul etmedi

Yargıtay kararı tekrardan bozdu. Olayla ilgili duruşma Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar İsa Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael, Fatih Palu, Havva Palu, tutuklu sanık Tuncer Ustael ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Atilla Darı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okudu. Cumhuriyet savcısı Aydın Can; sanıklar Hava Palu, İsa Palu, Emine Ustael, Ayşe Palu ve Fatih Palu'nun eylemlerinde kasten öldürme suçuna iştirak suçunun unsurlarının oluşmadığı yönündeki bozma gerekçesinin usul ve yasaya uygun olmaması sebebiyle önceki kararda direnilmesini talep etti. Ayrıca sanık Tuncer Ustael'in eyleminin nitelikli kasten öldürme suçunun oluşmadığı yönündeki bozma ilamını da kabul etmeyerek önceki kararda direnilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

"Meryem'in ölüm kaydı var"

Suçlamaları kabul etmeyen Tuncer Ustael, "Sizin bilmediğiniz benim bildiğim çok şey var. Meryem Tahnal'ın geberdiği doğrudur ama ben öldürmedim. Meryem diğer sanıkların yanında öldü, buna dair kamera kaydı vardır ancak bu kayıt yukarılara görev yapan bir savcıdadır. Sanıklar ölüm anında orada olmadıklarını söylüyorlar ancak kayıtlar bunun tersidir. Kimse görevini yapmadı. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

"Herkes işlediği suçun cezasını çeker"

Suçlamaları kabul etmeyen Havva Palu, "Doğruları söyledim. Tuncer'in aleyhe suçlamalarını kabul etmiyorum. Herkes işlediği suçun cezasını çeker" ifadelerini kullandı.

"Meryem, Tahnalların sırrını söylediği için öldürüldü ancak ölüsünü bulamadık"

Önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyen sanık Emine Ustael, "Meryem'i biz öldürmedik. Meryem, Tahnal'ların sırrını söylediği için öldürüldü ancak ölüsünü bulamadık. Annemin beyanları gerçek dışıdır. Görevini daha doğru düzgün yaparsanız başka cinayetlerde ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

Tutukluluk devam

Mahkeme heyeti, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.