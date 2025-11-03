PODCAST CANLI YAYIN
Bolu TEM’de emniyet şeridinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaralı

Bolu TEM’de emniyet şeridinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaralı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde emniyet şeridinde duran otomobile cip çarptı. Kazada 9 yaşındaki Ömer Mahir Aydın hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Tatlar köyü mevkiinde meydana geldi. Mustafa Ensari yönetimindeki 41 VT 099 plakalı cip, emniyet şeridinde park halinde duran Aydın Kahraman idaresindeki 04 ABA 431 plakalı otomobile arkadan çarptı.

9 Yaşındaki Ömer Mahir Aydın Hayatını Kaybetti

Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 10 metre sürüklendi. Araçta bulunan Sadi Aydın, Yakup Aydın, Songül Aydın ve sürücü Aydın Kahraman yaralanırken, 9 yaşındaki Ömer Mahir Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu; yoğunluk dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Otoyolda trafik, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Bunlar da Var

Reha Muhtar THY tarafından kara listeye alındı! İstanbul Havalimanını birbirine kattı!
Reha Muhtar THY tarafından kara listeye alındı! İstanbul Havalimanını birbirine kattı!
Hatay'da ortalık savaş alanına döndü: İki aile arasında silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı
Hatay'da ortalık savaş alanına döndü: İki aile arasında silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı
Çocuğunu "İstemiyorum" diyerek itti: İnceleme başlatıldı
Çocuğunu "İstemiyorum" diyerek itti: İnceleme başlatıldı
ABD başkan yardımcısı JD Vance ile Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
ABD başkan yardımcısı JD Vance ile Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle