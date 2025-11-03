AK Parti'den iktidarının 23. yılında özel video: Bir milattır 3 Kasım

Sinema sanatçısı Engin Çağlar'ın öldüğü kazada tutuklanan motosiklet sürücüsü: 'Bir anda önüme çıktı'

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Otoyolda trafik, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu; yoğunluk dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 10 metre sürüklendi. Araçta bulunan Sadi Aydın, Yakup Aydın, Songül Aydın ve sürücü Aydın Kahraman yaralanırken, 9 yaşındaki Ömer Mahir Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi.