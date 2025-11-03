Bolu TEM’de emniyet şeridinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaralı
TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde emniyet şeridinde duran otomobile cip çarptı. Kazada 9 yaşındaki Ömer Mahir Aydın hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Tatlar köyü mevkiinde meydana geldi. Mustafa Ensari yönetimindeki 41 VT 099 plakalı cip, emniyet şeridinde park halinde duran Aydın Kahraman idaresindeki 04 ABA 431 plakalı otomobile arkadan çarptı.
9 Yaşındaki Ömer Mahir Aydın Hayatını Kaybetti
Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 10 metre sürüklendi. Araçta bulunan Sadi Aydın, Yakup Aydın, Songül Aydın ve sürücü Aydın Kahraman yaralanırken, 9 yaşındaki Ömer Mahir Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu; yoğunluk dron kamerasıyla havadan görüntülendi.
Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Otoyolda trafik, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.