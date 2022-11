SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hasankeyf - Gercüş Tüneli Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar: 2,5 yılda 910 milyon TL yatırım! Gözümüzü büyümeye diktik

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf - Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor. Başkan Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"SİNSİ KAMPANYALARA RAĞMEN HASANKEYF'E 910 MİLYON LİRA YATIRIM"

"Uluslararası boyutu da olan sinsi kampanyalara ve sabotaj girişimlerine rağmen barajımızı tamamlayarak ülkemizin hizmetine sunduk. Bununla kalmadık. Baraj gölü alanı içinde kalan yerleşim yerlerimizi tüm altyapısı ve üstyapısıyla yeniden inşa ettik. Hasankeyf ilçemiz de ülkemizin sembol eserlerinden Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla yeni yerine taşıdığımız yerleşimlerden biridir. Yeni Hasankeyf ile Gercüş arasındaki yolu bölünmüş yol kalitesiyle inşa ederken 3 yol boğazı geçişini de tünelle sağladık. Bu kapsamda planlanan 39,4 kilometrelik yolun yaklaşık 30 kilometresiyle bugün açılışını yaptığımız tünel ve bağlantı yolları tamamlanmıştır. Halen inşası süren yolların da bitmesiyle Batman'ın ilçeleri ve bölgedeki diğer yerleşim yerleri arasında hızlı, güvenli, konforlu bir ulaşım temin edilmiş olacaktır. Yaklaşık 2,5 yılda 910 milyon liralık bir yatırım tutarıyla hayata geçirdiğimiz tünelimizin ve yolumuzun Hasankeyf'imize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah hem barajımızın hem bölgemize kazandırdığımız altyapının gücüyle tüm ilçeleriyle Batman'ı ülkemizin önde gelen üretim, istihdam ve ihracat şehirlerinden biri haline getireceğiz. Bunun için biz hükümet olarak kendi üzerimize düşeni yapmanın gayreti içindeyiz.

Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sosyal desteklere kadar her alanda ülkemize asırlık hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz. Batmanlı girişimcilerimizden de yeni yatırımlarla kendilerine sunduğumuz bu imkanları değerlendirmelerini bekliyoruz.

"BATMAN'IN FIRSATLARI KULLANACAĞINDAN ŞÜPHE DUYMUYORUM"

Medeniyetin, tarihin, kültürün, petrolün şehri Batman'ın sanayisi, tarımı, ticaretiyle önündeki fırsatları kullanacağından şüphe duymuyorum. İnsanlığın binlerce yıllık tarihine şahitlik etmiş bu toprakların bize sunduğu nimetlerin şükrünü ancak elimizdeki imkanları en etkin şekilde değerlendirerek ifa edebiliriz. Ülkemizi ve özellikle bölgemizi varlık içinde yokluğa mahkum etmek, bunun için uğraşanların derdi ne sizsiniz ne de evlatlarımızın geleceğidir.

Onlar kirli hesapların, karanlık odakların, sinsi hayallerin peşindedir. Biz ise ülkemizin tamamını kalkındırarak, zenginleştirerek, büyüterek, Türkiye'nin, dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz.

"YENİ YÜZYILIN KAPILARINI AÇMAYA HAZIRLANIYORUZ"

Biz ülkemizi bugünlere, her karış toprağına dokunan, her ferdine ulaşan eser ve hizmetlerimizle getirdik. Türkiye'nin asırlık kayıplarını ve eksiklerini 20 yılda ikmal ederken aslında çok daha büyük vizyonların, çok daha büyük hedeflerin altyapısını kuruyorduk. İşte bu sevinç, özgüven ve azimle Cumhuriyetimizin ilk 100 yılını kapatıp yeni yüzyılını açmaya hazırlanıyoruz.

Ilısu Barajı sizlerin gözleri önünde gerek Batman gerek Mardin hep birlikte sizlerin her an iç içe olduğu dev bir baraj. Şimdi ise gayet güzel metroyla, bu tünelle ve önündeki viyadükle hamdolsun bu güzel şehirlerimize bağlantıları kuruyoruz. Ben gerek bakanıma gerekse çalışma arkadaşlarına yemyeşil bir hazırlığı burada yapmış olmaları sebebiyle şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Kurdele kesim törenlerinin ardından arşivimize kattığımız her makası büyük ve güçlü Türkiye yolunda döşenmiş yeni bir tuğla, atılmış yeni bir adım olarak görüyoruz.

"BİZ GÖZÜMÜZÜ BÜYÜMEYE DİKİYORUZ"

Geçmişte bu kutlu yürüyüşün önü, ideolojik kavgalardan mezhep çatışmalarına, terörden siyasi istikrarsızlığa kadar pek çok yöntemle kesilmek istenmişti. Batman, çok bedel ödedi, Mardin çok bedel ödedi. Bu bedelleri artık ödemekten hamdolsun terörle verdiğimiz mücadeleyle bitirdik. Yaşadığımız acılar ortak hafızamızda kayıtlıdır. Bizim milletimize en büyük hizmetimiz güven ve istikrarla birlikte huzuru da sağlayarak ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesini temin etmemizdir. Elbette son 20 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma rayından çıkarıp yeniden eski günlerine döndürmek için pek çok deneme yapıldı.

Ama hamdolsun birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak bu alçak gayretlerin hepsini de boşa çıkardık. Bu sayede de ülke olarak küresel siyasi ve ekonomik düzenin önce salgın, sonra savaş şartlarının getirdiği dalgalanmalarla kökünden sarsıldığı bir dönemde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz. Herkes küçülmeden dert yanarken biz büyümeyi konuşuyoruz. Biz gözümüzü fırsatlara dikiyoruz. Gelişmiş ülkeler dahi kaos endişesi içindeyken biz dostlarımızla giderek genişleyen bir kardeşlik çemberi kuruyoruz. İnşallah 2023'te Türkiye Yüzyılı ahdimizin etrafında kenetlenerek ülkemizi dünyada hak ettiği yere sizlerle beraber taşıyacağız.

"İNSAN ANCAK ÇALIŞTIĞI KADAR VARDIR"

Geçmişte böyle kritik dönemlerde ülkemizin önünü darbeyle, cuntayla, vesayetle, fitneyle, fesatla kesenler inşallah bu defa başaramayacaklar. Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle canı yanan vatandaşlarımıza, kayıplarını telafi etmenin ötesinde çok daha büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var. Türkiye'yi küresel krizden ayrıştırma ve hedeflerine doğru yoluna devam ettirme konusundaki çabamızın somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıldönümüne ulaştığımızda, geriye doğru bakıp Allah'ın izniyle nereden nereye geldiğimizi daha iyi göreceğiz. Atalarımızın 'sabırla koruk helva olur' sözüne uygun şekilde azimle, kararlılıkla, umutla işimize bakacak, projelerimizi hayata geçirecek, vizyonlarımızın altını dolduracağız. Rabbimizin 'insan için ancak çalıştığı kadarı vardır" emr-i ilahi ile kendimize rehber edinerek yolumuza devam edeceğiz."