Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Antalya mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen AK Parti Antalya mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. 7'li koalisyona Antalya'da meydan tokadı atan Başkan Erdoğan, "Şu anda karşımda 100 bini aşkın Antalyalı var." dedi. 6'lı başlayan koalisyonun 11'liye dönüştüğünü belirten Erdoğan, "PKK ve FETÖ de masada kendilerine yer ayrıldığını gördü." ifadelerini kullandı. PKK'nın Kılıçdaroğlu ile gizli pazarlığını açıklayan Erdoğan, Ne diyorlar Selo'yu çıkaracağız. Bay bay Kemal demek ki parlamentoda yaptığı görüşme işte buydu. Açıklayabildi mi? Bay Bay Kemal senin arkadaşın Kandil." şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun TOKİ'yi kapatma vaadine tepki gösteren Erdoğan, "Ben göreve gelmeden önce TOKİ'de üretim sayısı 40 bin konuttu 1 milyon 300 bini konutu biz yaptık. Bu millet sana TOKİ'yi yedirtmez." dedi.