Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 10:20 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2026 10:21

Şehir Hatları internet sitesinde yapılan açıklamada; "Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır.

Adalar-Beşiktaş

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

06:45 Kabataş-Adalar-Bostancı seferi

06:35 Adalar-Kabataş seferi

Küçüksu-İstinye

Beykoz-Sarıyer

07:05 Bostancı-Adalar-Kabataş seferi

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Büyükada-Sedef Adası Hattı

07:05 Sarıyer-Eminönü seferinin Emirgan uğraması

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

07:55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş seferi

07:45 Bostancı-Büyükada-Heybeliada seferi

08:35 Heybeliada- Büyükada seferi

09:00 Büyükada- Heybeliada-Burgazada-Kınalıada-Kadıköy- Kabataş seferi

09:00 Kabataş - Kadıköy- Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada Seferi

Bostancu-Adalar-Ring Hattı

Ayrıca, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır" denildi.