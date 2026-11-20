İstanbul'da lodos deniz ulaşımını vurdu: Dev dalgalar oluştu, bazı şehir hatları seferleri iptal edildi
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Beşiktaş İskelesi'nde dev dalgalar oluştu. İskeleye gelenler o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirirken, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı Şehir Hatları seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları internet sitesinde yapılan açıklamada; "Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır.
Adalar-Beşiktaş
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
06:45 Kabataş-Adalar-Bostancı seferi
06:35 Adalar-Kabataş seferi
Küçüksu-İstinye
Beykoz-Sarıyer
07:05 Bostancı-Adalar-Kabataş seferi
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
Büyükada-Sedef Adası Hattı
07:05 Sarıyer-Eminönü seferinin Emirgan uğraması
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
07:55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş seferi
07:45 Bostancı-Büyükada-Heybeliada seferi
08:35 Heybeliada- Büyükada seferi
09:00 Büyükada- Heybeliada-Burgazada-Kınalıada-Kadıköy- Kabataş seferi
09:00 Kabataş - Kadıköy- Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada Seferi
Bostancu-Adalar-Ring Hattı
Ayrıca, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır" denildi.