Kırmızı bültenle aranan Emre Yalvan ve Murat Saydam Türkiye'ye getirildi

Tokat Zile'de kaza: Kamyonetin kamyonun altına girdiği çarpışmada 2 kişi öldü, 4 yaralı var

İstanbul'da lodos deniz ulaşımını vurdu: Dev dalgalar oluştu, bazı şehir hatları seferleri iptal edildi

İstanbul'da lodos deniz ulaşımını vurdu: Dev dalgalar oluştu, bazı şehir hatları seferleri iptal edildi