Bakan Ersoy Ayasofya'nın yer altı tünellerine indi: 420 metrelik hat temizlendi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarının sürdüğü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yer altı tünellerine inerek çalışmaları yerinde inceledi. Ersoy, Vezir Bahçe ve Batı Bahçe'den 3 bin tona yakın dolgu çıkarıldığını, 420 metrelik tünel hattının temizlendiğini, hipojede mevcut Ayasofya'dan daha eski döneme ait yapı katmanlarına ulaşıldığını ve yer altı zenginliği için teşhir projesi planlandığını açıkladı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel