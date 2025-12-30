PODCAST
Son dakika! Bakırköy açıklarında iki tankerden acil durum çağrısı yapıldı
Son dakika! Bakırköy açıklarında iki tankerden acil durum çağrısı yapıldı
Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 12:39
Bakırköy Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandrallı iki tankerden acil durum çağrısı geldi. Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildi. (DHA)
