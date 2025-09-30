PODCAST
SON DAKİKA! Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi
Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 09:28
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A., ve L.C.B isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.
