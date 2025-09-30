PODCAST
Güncel Videoları
SON DAKİKA! Aksaray'da Jandarma aracına minibüs çarpması sonucu bir askerimiz şehit oldu
Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 09:47
Son dakika haberi... Aksaray'da otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse arkadan başka bir minibüs çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 askeri personel şehit oldu, 1'i sivil hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi yaralandı.
