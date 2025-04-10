Sivas’ta okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta bulunan Gazipaşa Orta Okulu 5. sınıf öğrencileri sınıflarında yemekli bir etkinlik düzenledi. Öğrencilerin evlerinden getirdikleri yemeklerin yendiği etkinlik sonrası bazı öğrenciler karın ağrısı şikayetiyle öğretmenlerine başvurdu. Şikayet sasıyı artınca okula sağlık ekipleri çağrıldı. 13 öğrenci karın ağrısı şikayetiyle Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öğrencilerdeki rahatsızlığının nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.