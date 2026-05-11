Keban Barajı'nda su tahliyesi: 6 kapak birden açıldı

Bölgedeki yüksek kesimlerde kar erimelerinin hızlanması ve bahar yağışlarının debiyi artırmasıyla birlikte Keban Barajı'nda su kotu işletme sınırına yaklaştı. DSİ yetkilileri, baraj güvenliğini korumak ve olası sel felaketlerinin önüne geçmek amacıyla tahliye kararı aldı. En son 2019 yılında açılan kapaklar, bugün sabah saatleri itibarıyla yeniden faaliyete geçirilerek baraj gölündeki fazla suyun kontrollü tahliyesine başlandı.

Saniyede 361 Metreküp Su Tahliyesi

Teknik ekiplerin gözetiminde kademeli olarak açılan 6 kapaktan, saniyede toplam 361 metreküp su Fırat Nehri yatağına bırakılıyor. Yetkililer, tahliye işleminin barajdaki su seviyesi güvenli sınıra inene kadar kontrollü şekilde devam edeceğini bildirdi. Nehir yatağı çevresindeki yerleşim birimleri ve işletmeler ise olası debi artışına karşı önceden uyarıldı.

Vatandaşlar Bölgeye Akın Etti

7 yıl sonra gerçekleşen bu nadir görsel şöleni kaçırmak istemeyen çok sayıda vatandaş baraj çevresindeki seyir tepelerine akın etti. Dev su kütlelerinin baraj kapaklarından boşaldığı anları cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, tarihi ana tanıklık etti. Baraj sahasında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, kontrollü tahliye sürecinin enerji üretimine de pozitif yansıması bekleniyor.