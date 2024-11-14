SGK'dan Mansur Yavaş'a yalanlama! İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün (13 Kasım) borcunu ödemeyen belediyelere seslendi. Liste başını CHP'li belediyelerin çektiğini vurgulayan Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borç artışına dikkat çekti. Işıkhan'ın açıklaması sonrası Mansur Yavaş çeşitli iddialar öne sürerek SGK ile rızaen anlaşma yapıldığını söyledi. SGK'dan Mansur Yavaş'a yalanlama geldi. Yavaş'ın borcunun 4.5 Milyar TL'den 8.8 TL'ye fırladığı belirtilerek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından dile getirilen SGK ile rızaen anlaşma yapıldığına dair iddia ise gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.