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Selde sürüklenen Reşat Amca A Haber'e konuştu! Yaşadığı korku dolu anları anlattı!

Selde sürüklenen Reşat Amca A Haber'e konuştu! Yaşadığı korku dolu anları anlattı!
16.03.2023 19:35

OTOMATİK OYNAT

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi acımızı katladı. 15 kişinin yaşamın yitirdiği felaket sırasında çarpıcı görüntüler kameralara yansıdı. Şanlıurfa'da sele kapılan Reşat Ayva'nın, ara sokakta sürüklenirken görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan görüntünün ardından Ayva'nın, akıbetinin ne olduğu merak edildi. Reşat Amca'nın uzun süre sürüklendikten sonra Şanlıurfa'daki Zeytinlik Otoparkı'nın önünde, otoparkçıalr ve vatandaşlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

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