Şehit yakınları FETÖ elebaşı ile mahşerde hesaplaşacaklarını söyledi

15 Temmuz şehidinin eşi Sema Sertçelik, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün 8 senedir aldığı en güzel haberlerden biri olduğunu belirtirken, şehit oğlu Ahmet Karmil elebaşı ile hesaplaşmalarının mahşere kaldığını söyledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Akın Sertçelik'in eşi Sema Sertçelik, AA muhabirine, Gülen'in ölüm haberini almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sertçelik, "8 sene sonra aldığım en güzel haberlerden biri olduğunu düşünerek mutluyum. Bunu duymak yüreğime su serpti. Yüreğimden geçen tek bir şey var. Cehennem ateşi bolca olsun. Bunu 8 senedir söylüyorum. Bu ülkeyi kim bölmek istiyorsa, kim beraberliğimizi, birliğimizi bozmak istiyorsa, cehennem ateşi bol olsun." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da kara bir gece yaşandığını, o gece ülkede ne kadar çok hain olduğunu gördüklerini dile getiren Sertçelik, aradan geçen 8 yılın kendileri için çok zor olduğunu da belirtti.

Ülkede birlik ve beraberliğin korunması için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Sertçelik, evlatlarını da şehitlere yakışır bir şekilde yetiştirmeye özen gösterdiğini sözlerine ekledi.

Eşinin şehit olduğu gece yaşadıklarını da anlatan Sertçelik, şunları söyledi:

"Sevgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı vardı. Biz o çağrıya koştuk. Rahmetli eşimin, şehadet haberi kapımıza gelmedi. Ben aradım buldum. Şehit oldu ve onun yüreğimizde bıraktığı tek şey, şehitler bin kere gelse bin kere şehit olmak istermiş. Biz de inandık. Bu ülke bölünmez. Bu ülke şehitlerin ülkesi. Topraklarımızın her bir karışı şühedanın olduğu bir ülke."

"MİLLİ BAYRAM İLAN EDİLMELİ"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Köksal Karmil'in oğlu Ahmet Karmil de FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini belirterek, "Acımız, kinimiz, öfkemiz, her şeyimiz daha çok taze. Bizim onunla hesaplaşmamız mahşere kaldı. Biz 253 şehit verdik. 253 vatan evladı bu topraklar için can verdi. Bugünün aslında bizim için bir milli bayram ilan edilmesi gerekir." dedi.

Karmil, "Terörist başı, bu şerefsiz geberdi. Dirisinin bu topraklara gelmediği gibi ölüsünün de gelmesini istemiyoruz. Bu vatan toprağının her bir karesinde şüheda kanı var. İçim hiç ferahlamadı. Benim düşüncelerimde olan hesaplaşma bu şekilde değildi. Gebermesine sevinemiyoruz bile." diye konuştu.