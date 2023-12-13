Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu yerinde CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’a selam çakıp göreve başladığı gibi de terörsevicilerin elini öpmüştü. Türkiye muhalefetin bu alçak siyasetine şahit olurken Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin hain saldırısında Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu. Bugün Şehit Emir için Ankara’da düzenlenen törene de katılan Özgür Özel’in bu tavrı ikiyüzlülük olarak tanımlandı. Şehidin ailesi Özel'e tepki göstererek “Demirtaş’a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş’ı da asılırken göreceğiz inşallah, şehit annesi olarak ben göreceğim." ifadelerini kullandı.