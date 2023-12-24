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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023, 18:06 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023, 18:14

Şehit Kemal Aslan son yolculuğuna uğurlandı! Şehit babası: "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum"

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22), memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Mehmet Aslan, cenaze namazının kılınmasının hemen sonrasında mikrofonu alarak, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehidin naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından Elazığ'a getirilerek baba evinden helallik alındı. Daha sonra Aslan'ın naaşı tören için İmam-ı Azam Camisi'ne getirildi. İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, top aracına konuldu. Askeri geçidin ardından Garnizon Şehitliği'ne götürülen Aslan, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin babası Mehmet Aslan, cenaze namazının kılınmasının hemen sonrasında mikrofonu alarak, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Cenaze törenine, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehidin ailesi, yakınları, askeri ve emniyet personeli ile binlerce vatandaş katıldı.

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