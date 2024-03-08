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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Mart 2024, 14:24 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024, 14:25

Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında! Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Muslera dinleniyor

Son dakika haberleri... Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi yüksek getirili gizli fon vaadiyle dolandıran Seçil Erzan'ın yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı. Duruşmada ilk olarak müşteki Fernando Muslera tercüman eşliğinde ifade verdi. Neden şikayette bulunmadığı sorulan Muslera, “Çünkü bunun için bana zaman kalmadı. Bunun bir yolsuzluk olduğunu farkettim" dedi. Muslera'dan sonra ifade veren Emre Belözoğlu ise bankaya Fatih Terim ile neden gittiğini açıkladı. Belözoğlu 4 milyon doları Volkan Bahçekapılı'ya teslim ettiğini ve hiç para almadığını söyledi. Belözoğlu'ndan sonra ifade vermeye başlayan Arda Turan, "Ben biraz safım saf olmasam, verir miyim bu kadar parayı? Paramı alırsam hiç yatmasın" dedi.

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