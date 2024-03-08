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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Mart 2024, 14:28 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024, 14:28

Murat Kurum, İTÜ Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi'nde gençlere seslendi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, gençlerin istihdamına, eğitimine ilişkin her alanda üniversitelerle iş birliği içerisinde olacaklarını ve üniversitelerde oluşturacakları gençlik meclislerinde birlikte karar alıp uygulayacaklarını söyledi. Kurum, "İlk işyerlerini açan kardeşlerimize ilk ofisim projesiyle Eşsiz İstanbul lansmanında paylaştığımız iş kuracak gençlerimiz için 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. Bir bilgisayarla bir yazılımla birlikte çok büyük atılımların yapıldığını gördük. Bu konu bizim için en önemli konularımızdan bir tanesi olacak." ifadelerini kullandı. Kurum, "10 gün içerisinde sizlere çok güzel müjdelerimiz olacak." dedi.

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