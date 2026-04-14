Aksaray'da kayınpeder cinayeti: 1 ölü

Aksaray, gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi'nden gelen silah sesleriyle sarsıldı. Boşanma sonrası aile üyelerini taciz etmeye devam eden bir şahsın alkolün etkisiyle gerçekleştirdiği saldırı, öz amcası olan eski kayınpederinin ölümüyle sonuçlandı.

24 El Ateş Açtı: Kapı Arkası Da Korumadı

Olay, saat 00.40 sıralarında 66. Cadde üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. 3 çocuk babası Bülent O. (43), 12 yıl evli kalıp boşandığı kuzeninin babası olan İsmail Ok'un (79) evine gitti. Ruhsatsız tabancasıyla eve rastgele ateş açmaya başlayan Bülent O., tam 24 mermi sıktı. Silah sesleri üzerine korunmak amacıyla kapının arkasına saklanan İsmail Ok, kapıyı delip geçen kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Hastanede Acı Haber: Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail Ok, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 79 yaşındaki talihsiz adam, acil serviste yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinayet Bürodan Selçuklu Mahallesi'ne Operasyon

Saldırının ardından suç aleti silahla birlikte kayıplara karışan Bülent O. için Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. İz süren ekipler, zanlının Selçuklu Mahallesi'ndeki bir adreste gizlendiğini tespit etti. Düzenlenen şafak operasyonuyla Bülent O., cinayet silahıyla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk Edildi: "Pişmanım" Dedi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı, geniş güvenlik önlemleri altında Aksaray Adliyesi'ne getirildi. Adliye girişinde basın mensuplarının soruları üzerine kısık bir sesle "Pişmanım" diyen Bülent O., savcılığa sevk edildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan çok yönlü tahkikat devam ediyor.