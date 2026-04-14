Futbol maçında rakibinin burnunu kırdı: Tutuklanan oyuncu kadro dışı bırakıldı
Derbi heyecanının şiddet gölgesinde kaldığı karşılaşma sonrası yargıya taşınan olayda, ağır sakatlık yaşayan Yusuf Çiftçi’nin tedavisi sürerken, tutuklanarak cezaevine gönderilen Sedat Korul için kulübünden beklenen açıklama geldi. Kızıltepe 47 Spor camiası, yaşananların bir sporcuya yakışmadığını vurgulayarak, oyuncuyla olan tüm sportif bağlarını süresiz olarak askıya aldıklarını duyurdu.
Sahada Dehşet: Rakibine Tekme Atan Futbolcu Tutuklandı
Kızıltepe İlçe Stadı'nda 12 Nisan'da oynanan Kızıltepe 47 Spor ile Derikspor karşılaşmasında, spor camiasını derin üzüntüye boğan bir saldırı yaşandı. Derikspor'un penaltı golüyle 2-0 öne geçtiği dakikalarda, Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul, gol sevinci yaşayan rakip futbolcu Yusuf Çiftçi'ye saldırdı. Korul, yere düşen Çiftçi'nin önce dizine, ardından başına sert bir tekme attı.
Elmacık Kemiği Kırıldı, Saldırgan Cezaevine Gönderildi
Olayın ardından kırmızı kartla oyun dışı kalan Sedat Korul hakkında Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Korul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır darbe alan ve elmacık kemiği kırılan Yusuf Çiftçi'nin ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.
Kulüpten Sert Karar: Süresiz Kadro Dışı
Yaşanan müessif olayın ardından Kızıltepe 47 Spor Kulübü yönetimi acil toplandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Sedat Korul'un etik değerlere ve spor kültürüne aykırı davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Formamızı taşıyan her bireyin centilmenlik sorumluluğuyla hareket etmesi kırmızı çizgimizdir" ifadelerine yer verilerek, benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağı vurgulandı.