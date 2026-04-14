Futbol maçında rakibinin burnunu kırdı: Tutuklanan oyuncu kadro dışı bırakıldı

Sahada Dehşet: Rakibine Tekme Atan Futbolcu Tutuklandı

Kızıltepe İlçe Stadı'nda 12 Nisan'da oynanan Kızıltepe 47 Spor ile Derikspor karşılaşmasında, spor camiasını derin üzüntüye boğan bir saldırı yaşandı. Derikspor'un penaltı golüyle 2-0 öne geçtiği dakikalarda, Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul, gol sevinci yaşayan rakip futbolcu Yusuf Çiftçi'ye saldırdı. Korul, yere düşen Çiftçi'nin önce dizine, ardından başına sert bir tekme attı.

Elmacık Kemiği Kırıldı, Saldırgan Cezaevine Gönderildi

Olayın ardından kırmızı kartla oyun dışı kalan Sedat Korul hakkında Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Korul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır darbe alan ve elmacık kemiği kırılan Yusuf Çiftçi'nin ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Kulüpten Sert Karar: Süresiz Kadro Dışı

Yaşanan müessif olayın ardından Kızıltepe 47 Spor Kulübü yönetimi acil toplandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Sedat Korul'un etik değerlere ve spor kültürüne aykırı davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Formamızı taşıyan her bireyin centilmenlik sorumluluğuyla hareket etmesi kırmızı çizgimizdir" ifadelerine yer verilerek, benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağı vurgulandı.