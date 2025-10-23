İstanbul Sancaktepe'de sokakta yürürken saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi.

3 KİŞİYİ VURDU OLAY YERİNDEN KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 3 kişiye, silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı uğrayan kişiler kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen Mahir Güçin, suçta kullandığı silahla birlikte yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

5 SUÇ KAYDI

Şüphelinin, daha önce 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SEBEBİ NE ÇIKTI

İHA'nın iddiasına göre, aralarında 'kız kaçırma' anlaşmazlığı bulunan iki grup konuşmak için bir araya geldi.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mahir Güçin isimli şahıs, karşısında bulunan kişilere silahlı ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA: ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETMİŞ

Olay anına ilişkin cep telefonuna yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Mahir Güçin'in otomobilde bulunan şahıslara art arda ateş ettiği, bu sırada yanında 2 çocuğunun da bulunduğu, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerde çocukların babaları silahla ateş ettiği esnada 'Baba, yeter gel' dedikleri duyuluyor.