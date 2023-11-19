Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Demirer idaresindeki 55 EM 217 plakalı otomobil, Mustafa Sönmez yönetimindeki 55 LT 024 plakalı otomobil ile Mehnet Can Ayyıldız'ın kulandığı 55 ALH 709 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı. Zincirleme trafik kasasında araç sürücüleri Harun Demirer ve Mustafa Sönmez ile Burak Çiçek, ve Gönül Sönmez yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.