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Aksaray'daki ölümlü motosiklet kazası kamerada

Aksaray'daki ölümlü motosiklet kazası kamerada

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Aksaray'da otomobille çarpışan plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Mehmet Akif Topal'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kırmızı ışık ihlali detayı net bir şekilde yer aldı.

Aksaray'da otomobille çarpışan plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsü 14 yaşındaki Mehmet Akif Topal'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, yaşanan çarpışma anı tüm netliğiyle gözler önüne serildi.

Aksaray-Konya karayolu Eşmekaya kavşağında meydana gelen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran feci kazanın ardından, güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Kırmızı Işık İhlali Faciayı Beraberinde Getirdi

Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, Mehmet Akif Topal yönetimindeki plakasız motosikletin kırmızı ışık ihlali yaptığı net bir şekilde görüldü. Bu sırada Yaşar T. (47) idaresindeki 50 AEA 583 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta seyir halindeyken motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletteki kişilerin yola savrulduğu anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Akif Topal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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