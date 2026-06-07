Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayıp başında bekledi! Cani koca adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 17:30 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 17:33

Vücudunun Çeşitli Yerlerinden Bıçakladı

Cani koca, çaresiz kadını vücudunun çeşitli yerlerinden peş peşe bıçak darbeleriyle yaraladı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, korkunç manzarayı gören mahalle sakinleri büyük bir panikle durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 5 çocuk annesi Elif K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay Yerinde Teslim Oldu, Adliyeye Sevk Edildi

Dehşet saçan koca Erdal K. ise saldırının ardından olay yerinden kaçmadı ve adrese intikal eden polis ekiplerine suç aletiyle birlikte teslim oldu. Ekiplerce anında gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ve ifadesinin tamamlanmasının ardından, cinayete teşebbüs suçundan hakim karşısına çıkarılmak üzere geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.