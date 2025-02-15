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Şaibeli işleri Takvim.com.tr gündeme getirmişti | Lütfü Savaş harekete geçti: CHP’ye kurultay davası açtı
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Şaibeli işleri Takvim.com.tr gündeme getirmişti | Lütfü Savaş harekete geçti: CHP'ye kurultay davası açtı

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 18:25 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 18:25

Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği CHP'nin 'şaibeli kurultay'ında işler iyice kızışmaya başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i desteklemek amacıyla "delege borsası" oluşturduğu ve döviz dağıtıldığı yönündeki iddialar, CHP içindeki isimler tarafınca da dile getirilirken partiden ihraç edilen Lütfü Savaş skandal olayla ilgili flaş bir hamle geldi. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen "Demokrasi ve Birlik Kurultayı"nın iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.

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