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Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan randevu sistemi hakkında açıklama
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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan randevu sistemi hakkında açıklama

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 18:38

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne'deki ziyaretinde yaptığı açıklamada, sağlık sektöründe yaşanan randevu sıkıntılarına ilişkin çözüm çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Memişoğlu, "Özellikle randevu konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Malum bazı branşlarda halen daha sıkıntılarımız var. İki üç ay içinde bunlarla ilgili de hem randevuları rahatlatacak hem de sistemimizi daha işler hâle getirecek bir çalışma içindeyiz. İnşallah bunu da kamuoyuyla paylaşır, iki üç ay içinde de randevu sorunlarını minimize ederiz." ifadelerini kullandı.

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