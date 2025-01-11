Safranbolu’daki kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar maskeleri ve silahlarla kuyumcudaki 3 kişiyi etkisiz hale getirerek yaklaşık 20 kilo altın çalan 3 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, soygun sırasında doldurulan iki çantanın güvenlik güçlerince ele geçirildiğini açıkladı. Kanyon bölgesine kaçan 3 soyguncu için özel harekat ekipleri de bölgeye sevk edildi. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu ilçesinde gerçekleşen silahlı soygunla ilgili açıklamalarda bulundu. Sadri Artunç Caddesi'nde yaşanan olayla ilgili bilgi alan Vali Yavuz, olayın akşam saat 18.00 civarında bir kuyumcuda meydana geldiğini belirtti. Yavuz, "Bugün akşam 18.00'e doğru Safranbolu ilçemizde bir kuyumcumuzda üç kar maskeli ve eli silahlı kişiler tarafından soygun gerçekleştirildi. En başta şunu söyleyeyim. En büyük tesellimiz ve en büyük sevincimiz herhangi bir vatandaşımızın canına sıkıntının gelmemesi. İş yerinde çalışan arkadaşlarımızın, vatandaşımızın, esnafımızın herhangi birinin canına sıkıntı gelmemesi bizim en büyük tesellimiz" dedi.