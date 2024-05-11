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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024, 11:19 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024, 11:18

Ruhsatsız silahlanmada cezalar caydırıcı mı? Lise öğrencisi silahı nerden buldu? Avukat Zafer İşeri A Haber'de deperlendirdi

İstanbul Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı (74) 7 Mayıs günü silahla vurarak öldüren lise öğrencisi Y.K. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya dair yeni görüntüler ortaya çıkarken Oktugan'ın yaralı halde odasından çıkarak yere oturup yardım istediği görülüyor. Öte yandan, savcılık talimatı doğrultusunda çocuğun silahı satın alan kişinin tespit ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Ruhsatsız silahlanmada cezalar caydırıcı mı? Lise öğrencisi silahı nerden buldu? Avukat Zafer İşeri A Haber'de deperlendirdi.

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