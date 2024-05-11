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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024, 08:43 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024, 08:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul ve Kocaeli merkezli Mahzen operasyonları

Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen "MAHZEN-42" operasyonlarında elebaşılığını Hakan Akdoğan (Cezaevinde) ve Numan Karakoç'un yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşı Numan Karakoç'un da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı. Öte yandan Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen "MAHZEN-43” operasyonlarında ise elebaşılığını Uğur Özgen'in (Cezaevinde) yaptığı organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.

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