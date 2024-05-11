Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen "MAHZEN-42" operasyonlarında elebaşılığını Hakan Akdoğan (Cezaevinde) ve Numan Karakoç'un yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşı Numan Karakoç'un da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı. Öte yandan Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen "MAHZEN-43” operasyonlarında ise elebaşılığını Uğur Özgen'in (Cezaevinde) yaptığı organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.